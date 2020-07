Ennio Morricone, le hit Anni 60. Le canzoni e le loro storie tra Mina, Gino Paoli e Morandi (Di martedì 7 luglio 2020) Ennio Morricone si è appena diplomato al Conservatorio Santa Cecilia a Roma, quando comincia a lavorare per la RCA. Siamo in pieni Anni ‘60 ed è un’assoluta novità che una casa discografica impieghi come arrangiatori musicisti provenienti dalla classica. Qualcuno però ci vede lungo: il tocco del maestro Morricone, prima ancora di posarsi su colonne sonore immortali, trasforma in oro - letteralmente parlando, viste le vendite dell’epoca - tutta una serie di canzoni nostrane che conosciamo bene. Forse però non sappiamo che dietro quei grandi successi, c’è proprio la sua bacchetta magica. «Cercavo sempre di arricchire una canzone», ha poi spiegato, «sia che fosse bella, sia che fosse modesta. Volevo dare al brano una struttura musicale autonoma, che potesse avere un fascino anche da sola e nonostante una ... Leggi su gqitalia

LostInFilm : Ennio Morricone. - LostInFilm : Ennio Morricone (1928-2020) ?? - pictoline : ?? Ciao, Ennio Morricone ?? - GerberArancio : RT @mariatontini1: Ennio Morricone - Cinema Paradiso - Poder_Brutal : RT @pictoline: ?? Ciao, Ennio Morricone ?? -