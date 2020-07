Due adolescenti trovati morti nelle rispettive abitazioni: è dramma nel ternano (Di martedì 7 luglio 2020) dramma in Umbria. A Terni, nelle prime ore di questa mattina, sono stati ritrovati i corpi senza vita di due giovanissimi (un 16enne e un 15enne). I due giovani sono stati trovati senza vita nelle rispettive abitazioni, in due quartieri diversi del capoluogo umbro: al dramma, si aggiunge anche un alone di mistero. La scoperta … L'articolo Due adolescenti trovati morti nelle rispettive abitazioni: è dramma nel ternano NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

CiaoKarol : Terni. Choc in città: due adolescenti morti nel sonno nelle rispettive abitazioni. Avevano trascorso la serata insi… - zazoomblog : Choc a Terni: due adolescenti trovati morti in casa - #Terni: #adolescenti #trovati #morti - vivereitalia : Tragedia a Terni: due amici adolescenti trovati morti nel sonno. Ipotesi l'assunzione di droghe… - VercesiStefania : RT @kalibiro: Terni, due adolescenti trovati morti: indagini senza sosta - Stitch_Chia : RT @Umbria24: +++ AGGIORNAMENTI +++ -