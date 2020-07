Dua Lipa, vacanza d’amore ai Caraibi con Anwar (Di martedì 7 luglio 2020) Dua Lipa, vacanza d’amore ai Caraibi con il fidanzato Anwar Hadid, fratello delle sorelle top model più famose -al momento- nel mondo della moda: Gigi e Bella. La cantante si è concessa una vacanza nell’isola di Santa Lucia, dove sul suo account Instagram ha postato quotidianamente scatti che documentavano la sua forma perfetta, nonostante i mesi di lockdown. Perché se le comuni mortali hanno inevitabilmente preso una manciata di chili, tra sedentarietà e maratone in cucina, a sfornare torte e focacce, Dua Lipa si è invece concentrata sulla promozione della sua musica: il suo secondo album Future Nostalgia è stato pubblicato il 27 marzo 2020. Anticipato dall’enorme successo del primo singolo estratto, “Physical”. E tra successi professionali (l’album è stato il suo primo disco ad entrare nella top 10 ... Leggi su dilei

bellapbraga : eh a kendall a dua lipa ou a manu gavassi - sprousevhar : e anche oggi si piange perché non sono nata dua lipa - renezellwegayer : per non farmi menare attacco le chiavi nel passante dei jeans, alexa okay boys will be boys di Dua Lipa - yougotnojambae : A me comunque l'inizio di 'break my heart' di Dua Lipa, ricorda troppo l'inizio di 'another one bites a dust' dei Q… - glowspearb : avevo rinunciato ad andare al concerto di dua lipa per quello degli stray kids....so sad -

Una nuova estate, una nuova tendenza beachwear. L'anno scorso era tutto incentrato sullo slip a vita altissima e sgambatissimo in pieno stile anni '80. Quest'estate invece prenderemo il sole con il ca ...

Nelle ultime ore la cantante Dua Lipa ha postato su Instagram alcune foto che la ritraggono in vacanza con il fidanzato ai Caraibi. La popstar 24enne ha sfoggiato un bikini mozzafiato e si è mostrata ...

Una nuova estate, una nuova tendenza beachwear. L'anno scorso era tutto incentrato sullo slip a vita altissima e sgambatissimo in pieno stile anni '80. Quest'estate invece prenderemo il sole con il ca ...