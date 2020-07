Destiny come esclusiva di Microsoft? Ex di Bungie svela i retroscena dell'accordo con Activision (Di martedì 7 luglio 2020) Martin O'Donnell, che ha composto la musica per Halo ed era nel consiglio di amministrazione di Bungie, in una recente intervista ha parlato dell'accordo che Bungie ha fatto con Activision e di come tutto in seguito è andato in pezzi. Secondo quanto riferito, O'Donnell avrebbe avuto una brutta sensazione sull'accordo per Destiny sin dall'inizio, ma l'intera storia ha dell'incredibile.Parlando con lo YouTuber HiddenXperia, O'Donnell per prima cosa ha chiarito che sono stati i sette membri del consiglio di amministrazione di Bungie a prendere collettivamente la decisione di lavorare con Activision. O'Donnell era un membro, quindi ha riconosciuto la sua parte nella decisione. Discutendo sulle origini dell'accordo, O'Donnell ha affermato di avere avuto subito alcuni dubbi. "Sapevamo che era un rischio sin dall'inizio", ha detto. "Ed infatti si è rivelato subito essere ... Leggi su eurogamer

RobyRoby27 : Marty O’Donnel (Comp. OST di #Destiny) sulla partnership tra Bungie e Activision: - Bungie voleva Microsoft come p… - ValentinaVigli6 : RT @Yforever951: Questa melodia... Taehyung che è stupendo in questa pellicola invecchiata... ed io che sto piangendo come una fontana ??????… - Yforever951 : Questa melodia... Taehyung che è stupendo in questa pellicola invecchiata... ed io che sto piangendo come una fonta… - BlackDuchesse : @piaspiriton È Tecna la più sottovalutata è come Michelle delle Destiny Child nessuno voleva essere lei ?? nessuno sceglieva né lei né Tim - TfbZecky : Buona domenica ragazzi! Questa sera faró una live stream extra dalle 21.00 circa! Vi parleró di alcune novità e poi… -

Ultime Notizie dalla rete : Destiny come Destiny: Marty O’Donnell parla dell’accordo tra Bungie e Activision Game Legends Destiny: Martin O'Donnell sull'accordo tra Bungie e Activision, "pessimo sin dall'inizio"

Bungie e Activision hanno separato le loro strade già da alcuni anni ma stando alle parole di Martin O'Donnell il rapporto tra le due parti non è mai stato idilliaco e anzi, il compositore parla di "u ...

Destiny, nuovi retroscena sull'accordo tra Bungie e Activision

In una recente intervista concessa a HiddenXperia su YouTube, Martin O'Donnell è tornato a parlare di Destiny e, in modo particolare, del relativo accordo tra Bungie e Activision, svelando anche qualc ...

Bungie e Activision hanno separato le loro strade già da alcuni anni ma stando alle parole di Martin O'Donnell il rapporto tra le due parti non è mai stato idilliaco e anzi, il compositore parla di "u ...In una recente intervista concessa a HiddenXperia su YouTube, Martin O'Donnell è tornato a parlare di Destiny e, in modo particolare, del relativo accordo tra Bungie e Activision, svelando anche qualc ...