Ct Serbia a Milinkovic-Savic: «Lascia la Lazio» (Di martedì 7 luglio 2020) Il commissario tecnico della Serbia ha consigliato a Sergej Milinkovic-Savic di Lasciare la Lazio al termine della stagione Ljubisa Tumbakovic, commissario tecnico della nazionale serba, ha suggerito a Sergej Milinkovic-Savic di Lasciare la Lazio. «La Lazio mi è piaciuta molto in questa stagione ma penso che il suo futuro dipenda solo da lui. Penso che adesso possa cambiare squadra e firmare per un top club europeo perché a Roma ha già fatto il massimo in una società rispettabilissima e che stimo. Credo che sia arrivato il momento per lui di fare l’ultimo grande salto di qualità». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

