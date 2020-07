Crollo record per l’Italia (Di martedì 7 luglio 2020) Le previsioni comunitarie per il 2020 si fanno sempre più fosche. La Commissione Europea ha recentemente pubblicato delle stime sull’andamento macroeconomico per il 2020 che danno l’idea della portata della recessione in corso e da cui difficilmente si potrà uscire entro l’anno in corso. Si prevede che quest’anno l’area euro perderà in media l’8,7% e l’Europa nel suo complesso … Crollo record per l’Italia InsideOver. Leggi su it.insideover

chiscoforever : L’Ue stima un crollo record del Pil italiano - Carolin12196021 : L’Ue stima un crollo record del Pil italiano - simmonari : L’#Ue stima un crollo record del Pil italiano - StefanoRigon65 : L’Ue stima un crollo record del Pil italiano - monikindaaaa : RT @laltrodiego: #UE, #Gentiloni: 'calo record Pil Italia -11,2%' La peggiore in #UE. Male turismo. Investimenti aziende rimarranno 'depre… -

Ultime Notizie dalla rete : Crollo record Disoccupazione record e crollo ore lavorate, in Italia post-Covid più colpiti sono giovani e donne Fanpage.it Economia. La Ue, calo record del Pil in Italia: -11,2% nel 2020. L'Eurozona a -8,7%

l Pil 2020 in Italia scenderà a -11,2%, il peggior calo dell'Unione, per risalire al 6,1% nel 2021: sono le nuove stime sulla crescita secondo le previsioni d'estate della Commissione Ue. Il Covid-19 ...

Coronavirus: Ocse, disoccupazione record al 9,4% in 2020 nei Paesi avanzati

Ore lavorate crollate 10 volte piu' che nel 2008 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 lug - Se la pandemia di coronavirus sara' tenuta sotto controllo, quindi nello scenario migliore, l'occupaz ...

l Pil 2020 in Italia scenderà a -11,2%, il peggior calo dell'Unione, per risalire al 6,1% nel 2021: sono le nuove stime sulla crescita secondo le previsioni d'estate della Commissione Ue. Il Covid-19 ...Ore lavorate crollate 10 volte piu' che nel 2008 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 lug - Se la pandemia di coronavirus sara' tenuta sotto controllo, quindi nello scenario migliore, l'occupaz ...