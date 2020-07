Coronavirus. Martedì 7 luglio: sono 5 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di martedì 7 luglio 2020) Roma – “Oggi registriamo un dato di 5 casi e zero decessi. Dei nuovi casi tre sono casi di importazione, due registrati nella città di Roma e uno a Latina. I casi positivi al tampone rilevati all’aeroporto di Fiumicino e riferiti al volo atterrato ieri da Dacca (Bangladesh) sono stati 36 (oltre il 13%) e sono stati in gran parte trasferiti al COVID Center di Casal Palocco (spoke dello Spallanzani).” “I casi correlabili ai voli provenienti da Dacca (Bangladesh) sono stati finora complessivamente 77. Tutti i passeggeri del volo di ieri sono stati posti in isolamento presso strutture alberghiere e alcuni di loro presso il proprio domicilio previa la verifica delle condizioni di isolamento. Una straordinaria adesione da parte della Comunità del Bangladesh per i test al drive-in Santa Caterina delle Rose (Asl Roma 2) a dimostrazione che è ... Leggi su romadailynews

