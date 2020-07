Coronavirus, l’Unità di crisi del Lazio: “Sospendere i voli in arrivo dal Bangladesh, non garantiscono i livelli di sicurezza” (Di martedì 7 luglio 2020) Dopo l’aumento dei casi ‘importati’ dal Bangladesh, il Lazio con una nuova ordinanza aumenta i controlli negli aeroporti. Ma secondo l’Unità di crisi anti Covid, tamponi e quarantene non bastano: per questo chiedono alla Regione “la sospensione dei voli da Dacca, in quanto non garantiscono i livelli di sicurezza”. L’annuncio arriva dall’account social ‘Salute Lazio‘ dell’assessorato regionale alla Sanità: “Sul volo speciale Dacca-Roma, autorizzato da Enav”, sono stati rilevati “già 6 tamponi positivi ai test effettuati ieri, che si completeranno durante la mattinata di oggi. Alcuni passeggeri avevano anche alterazione della temperatura”. L’ordinanza regionale approvata ieri per aumentare i controlli sugli arrivi dal Bangladesh prevede che i passeggeri provenienti da ... Leggi su ilfattoquotidiano

