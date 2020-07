Cassa integrazione, 2 milioni di lavoratori aspettano da marzo (senza un soldo) (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug – A distanza di mesi ci sono ancora almeno due milioni di lavoratori in attesa della Cassa integrazione per l’emergenza coronavirus. Stiamo parlando dei soldi di marzo – e siamo a luglio – o di aprile oppure di entrambi i mesi. Ma ci sono anche lavoratori che stanno aspettando i soldi di maggio (e sono partite le richieste per i soldi di giugno). Come è noto, dei due milioni di lavoratori senza un becco di un quattrino da mesi, 1,5 milioni dipendono dall’Inps, gli altri dal Fondo di solidarietà bilaterale degli artigiani, che però deve essere ancora rifinanziato. Fondo artigiani senza soldi Sul fronte dell’Inps i soldi ci sono: 17,6 miliardi stanziati dal Cura Italia e dal decreto Rilancio. Ma per quanto riguarda il Fondo degli artigiani, il Cura Italia ha messo a disposizione soltanto 60 milioni a fronte di 1,242 ... Leggi su ilprimatonazionale

