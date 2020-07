Bufera su Matteo Gazzini, coordinatore Lega negli USA: “Non c’è libertà se non puoi essere razzista” (Di martedì 7 luglio 2020) Una vera e propria Bufera quella che sta arrivando addosso a Matteo Gazzini, coordinatore della Lega negli Stati Uniti. negli ultimi tempi ci sono state già delle uscite a vuoto sui social da parte di esponenti del Carroccio, come vi abbiamo riportato di recente, ma quella odierna forse le supera tutte. Soprattutto in un momento storico delicato come questo. Stiamo parlando del binomio composto da razzismo e libertà, con una sorta di metafora per la quale tutti si aspettano a questo punto una replica ufficiale da parte del Carroccio. Cosa ha detto Matteo Gazzini della Lega su razzismo e libertà Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni nelle ultime ore a proposito di un presunto post pubblicato dallo stesso Matteo Gazzini. Analizzando la sua pagina Facebook, emerge effettivamente che il contenuto sia ancora online. E, non contento, stamane sono giunti ... Leggi su bufale

Polemiche sulle dichiarazioni pubblicate su Facebook dal leghista bolzanino Matteo Gazzini. Ex candidato alle ultime europee e residente negli Stati Uniti, dove è responsabile locale per la Lega, Gazz ...

