Benevento, Inzaghi: “Il nostro segreto? Non ci siamo mai accontentati” (Di martedì 7 luglio 2020) “Il segreto di questo Benevento? Il fatto che non si sono mai accontentati. Anche quando avevamo dieci-quindici punti di vantaggio i miei ragazzi erano sempre sul pezzo. Non fai un record che durava da 44 anni con sette giornate di anticipo se non giochi cosi’. E’ un risultato storico, forse non hanno ancora capito cosa significa vincere un campionato cosi’ ed entrare nella storia del calcio, perche’ tra 30-40 anni saranno ricordati per quello che hanno fatto“. Queste le dichiarazioni di Filippo Inzaghi a Sky Sport24 in merito alla promozione in Serie A ottenuta dai suoi ragazzi con sette giornate di anticipo. “La Serie A sara’ certamente piu’ complicata – ha concluso l’ex Milan – ma quando hai la miglior difesa di tutti i campionati d’Europa e il miglior attacco del campionato, con degli aggiustamenti ... Leggi su sportface

