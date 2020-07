Benevento, che sorpresa: tifosi ingraziano la squadra all’Antistadio (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Piacevole sorpresa questo pomeriggio per il Benevento di Pippo Inzaghi. La squadra giallorossa si è ritrovata all’Antistadio per riprendere la preparazione in vista della gara con il Venezia in programma venerdì alle ore 21 al Ciro Vigorito ricevendo la visita inattesa di un gruppo di tifosi. I sostenitori hanno chiesto allo staff di esporre uno striscione e sul finire della seduta le porte dell’impianto si sono aperte per far spazio a fumogeni e cori di incitamento. Un momento breve ma intenso che sottolinea ulteriormente la profondità del legame esistente tra la squadra e la tifoseria. L'articolo Benevento, che sorpresa: tifosi ingraziano la squadra all’Antistadio proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

