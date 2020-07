Belen Rodriguez, questa è grossa “Ma stanno insieme veramente? (Di martedì 7 luglio 2020) Dopo la separazione dal marito Stefano de Martino, Belen Rodriguez è stata avvistata con Giangi Antinolfi, è veramente il suo fidanzato? Le vicende di Belen Rodriguez e dell’ex marito Stefano De Martino continuano a far discutere. Di recente l’ex di De Martino è stata avvistata a Capri a fianco di quello che dovrebbe essere il suo nuovo fidanzato, Giangi Antinolfi. Ma sono veramente fidanzati? Non ci sono certezze sulla coppia, ma è comunque vero che sono stati avvistati in atteggiamenti molto intimi. Dal canto suo De Martino è anche lui al centro del gossip per via di un flirt che pare abbia avuto con Alessia Marcuzzi. A dirlo è stato Dagospia di Roberto D’Agostino, e come tutti sanno sbaglia poche volte. Pare che la storia fosse avvenuta poco prima della rottura con Belen e quindi potrebbe esserne stata la causa. Belen ... Leggi su kontrokultura

SpettacoliNEWS : Baci appassionati fra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi a Capri, è lui il nuovo uomo della showgirl - ebesse_security : Ci sono VIP che dopo essersi affidati a innumerevoli “professionisti Guardie del Corpo“, alla fine capiscono......… - salerno_la : +++LA CITTA' DELL'ESTATE+++ BELEN, ORA FA IMPAZZIRE LA COSTIERA CAMPANA... LEGGI QUI -- > - Novella_2000 : Stefano De Martino beccato con una Rodriguez, ma non è Belen. Le foto inedite - gossipblogit : Belen Rodriguez: le foto del bacio con il nuovo fidanzato Gianmaria Antinolfi -