Barcellona, Bartomeu allontana Neymar: «Operazione poco probabile» (Di martedì 7 luglio 2020) Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato del possibile ritorno in blaugrana di Neymar Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato in una intervista a RAC1 del possibile ritorno in blaugrana di Neymar, con il brasiliano che dopo due anni al Psg sogna di vestire nuovamente la maglia del club catalano. poco probabile – «Un’Operazione del genere oggi è poco probabile perché tutti i club europei stanno vivendo una situazione molto complicata a causa dell’emergenza economica causata anche dal Coronavirus» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

apetrazzuolo : BARCELLONA - Bartomeu: 'Valutazione di Arthur gonfiata? Transfermarkt lo valutava 70 mln' - infoitsport : Calciomercato Inter, il Barcellona non molla Lautaro | L’annuncio di Bartomeu - infoitsport : Barcellona, Bartomeu: 'Lautaro Martinez? Agli acquisti penseremo a fine stagione' - infoitsport : Barcellona, Bartomeu annuncia: 'Stiamo lottando per giocare ritorno col Napoli al Camp Nou' - infoitsport : Barcellona-Napoli, Bartomeu: 'Si potrebbe giocare al Camp Nou. Setien va via? Vi spiego' -