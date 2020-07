Ascolti TV primetime, lunedì 6 luglio 2020: Il Giovane Montalbano al 20.5%, Baarìa all’8.3% (Di martedì 7 luglio 2020) Gli Ascolti tv primetime di ieri, lunedì 6 luglio 2020, hanno visto la vittoria della fiction, in replica su Raiuno, “Il Giovane Montalbano” che ha guadagnato il 20.5% di share. Il film “Baarìa”, in su Canale 5, trasmesso per ricordare il maestro Ennio Morricone, ha ottenuto l’8.3% di share. Ecco, per voi, gli Ascolti tv registrati ieri, sui principali canali nazionali. Su Rai1 Il Giovane Montalbano ha conquistato 3.894.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale 5 Baarìa ha raccolto davanti al video 1.383.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 Made in Sudha interessato 1.577.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Italia 1 Le Iene presentano: Speciale Chico Forti ha catturato l’attenzione di 952.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 C’era una volta in ... Leggi su nonsolo.tv

