Amici | Real Time cancella il day-time delle 13 50

Il daytime della ventesima edizione di Amici, non andrà più in onda su Real time: l'annuncio questa mattina, nel corso della presentazione dei palinsesti Discovery Sono stati presentati questa mattina in diretta streaming i palinsesti dei canali tematici afferenti al gruppo Discovery (Real time, Nove, DMax). Una delle novità più importanti riguarda Amici di Maria De Filippi: il daytime del talent Mediaset (sbarcato su Real time nel 2014) non andrà più in onda sul canale 31 del digitale terrestre a partire dalla prossima edizione. Fino al 2017, la striscia quotidiana in onda alle 13.50 su Real time era l'unico appuntamento che permetteva agli appassionati telespettatori di seguire le vicende dei cantanti e dei ballerini di Amici, al quale si aggiungeva poi una "pillola" di cinque minuti ...

