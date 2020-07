“Altro che Stefano!”. Alessia Marcuzzi, weekend romantico proprio con ‘lui’. E il gossip si infiamma (Di martedì 7 luglio 2020) Alessia Marcuzzi negli ultimi giorni è al centro di un gossip in cui gli viene attribuito un flirt (sempre smentito) con Stefano De Martino, che di recente ha rotto la sua relazione con Belen Rodriguez. Nelle ultime storie su Instagram Alessia Marcuzzi fa vedere di essere in costiera Amalfitana a due passi da Napoli, dove c’è proprio Stefano De Martino, mentre Belen si rilassa a pochi chilometri di distanza a Capri. La bella Alessia poi si fa ritrarre in un post solitario e un po’ malinconico in costiera davanti alla luna piena. Un post che ha fatto il pieno di like e commenti: tanti i fan che chiedono cosa sta succedendo con De Martino, ma lei non si lascia sfuggire nulla. La crisi tra Belen e Stefano De Martino si tinge di giallo con il finto flirt tra il conduttore e Alessia Marcuzzi: tra una smentita e una reazione, qual è la verità? ... Leggi su caffeinamagazine

