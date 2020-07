Alessia Marcuzzi, spunta la foto in Costiera: i fans impazziscono (Di martedì 7 luglio 2020) Non si placano le voci di un possibile flirt tra la conduttrice e showgirl Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, ex di Belen: spunta uno scatto in Costiera amalfitana Nelle ultime settimane impazza il gossip intorno a Stefano De Martino e Belen. Il portale Dagospia ha rivelato anche i motivi del tradimento con la possibilità … L'articolo Alessia Marcuzzi, spunta la foto in Costiera: i fans impazziscono è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

