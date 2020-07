Adriana Volpe e Denver a Ogni Mattina, sguardi complici e battutine: “Non guardarlo troppo che rimani incinta” (Di martedì 7 luglio 2020) complicità e battutine ieri a Ogni Mattina tra Adriana Volpe e Andrea Denver, Alessi lancia una frecciatina alla conduttrice Andrea Denver è stato ospite ieri di Adriana Volpe a Ogni Mattina, programma in onda su Tv8. In molti attendevano di vederli insieme in trasmissione, per mesi non si è fatto che parlare del legame nato tra loro durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso dell’intervista tante sono state le battutine e gli scambi di sguardi tra loro, la trasmissione di Tv8 condotta da Adriana Volpe e Alessio Viola è finita tra le tendenze di Twitter. In diretta Roberto Alessi ha lanciato una pungente frecciatina alla conduttrice: “Non guardarlo troppo che rimani immediatamente incinta”, lei è apparsa felice di rivedere l’amico. Denver con ironia ha risposto: “Sarebbe un onore”, subito ... Leggi su nonsolo.tv

