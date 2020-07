Accadde oggi: nel 1647 scoppia la rivolta di Napoli capeggiata da Masaniello (Di martedì 7 luglio 2020) Era il 7 luglio 1647 quando scoppiò la rivolta di Napoli, capeggiata da Tommaso Aniello, detto Masaniello. Pescivendolo amalfitano, Masaniello guidò una rivolta popolare contro lo strapotere spagnolo nel vice-reame di Napoli. Inizialmente la rivolta sembrava un successo, ma poi venne assassinato dopo qualche giorno, dai membri della componente più moderata e borghese della sommossa. Il popolo napoletano aveva voglia di rivalsa e si ribellò contro il sistema fiscale introdotto dalla monarchia spagnola, un sistema di tasse iniquo, che vessava il popolo caricando sulle fasce più deboli il peso di guerre sempre più lunghe e costose. Nei dieci giorni di luglio che videro la città partenopea messa a ferro e a fuoco dai rivoltosi e dal popolo, il giovane e scaltro pescivendolo assunse il ruolo di capo militare per il coordinamento delle ... Leggi su meteoweb.eu

