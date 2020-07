Zanardi, nuovo intervento chirurgico di cinque ore (Di lunedì 6 luglio 2020) Alex Zanardi è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico nella giornata del 6 luglio. Dopo l'operazione, durata circa 5 ore, l'ex pilota è stato nuovamente ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dove resta sedato e ventilato meccanicamente: le sue condizioni rimangono stabili dal punto di vista cardio-respiratorio e metabolico, gravi dal punto di vista neurologico, la prognosi rimane riservata. Il paziente viene valutato quotidianamente dai professionisti che lo hanno in cura e sulla base di questo, anche in accordo con la famiglia Zanardi, l'Aou Senese comunica che il prossimo bollettino verrà diramato non appena ci saranno significative variazioni del quadro clinico dell'atleta. Leggi su tg24.sky

