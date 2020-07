Tunisino pestato, uno degli aggressori: “ha sputato a una ragazza, ho perso la testa” (Di lunedì 6 luglio 2020) Parla uno degli aggressori del Tunisino di 38 anni che aveva molestato i clienti di un bar prima di essere selvaggiamente picchiato. “Ho perso la testa”. Il Tunisino di 38 anni, picchiato selvaggiamente da quattro ragazzi a Jesolo dopo che aveva importunato gli avventori di un bar, è ancora in prognosi riservata e in pericolo di vita, nel reparto di rianimazione dell’Ospedale dell’Angelo di Venezia-Mestre. Intanto si è presentato spontaneamente ai carabinieri il quarto autore del pestaggio. Gli altri tre autori, tutti del posto e di circa 30 anni, erano già stati identificati. Uno di questi ha fornito la sua versione dei fatti: “Volevo aiutare i miei cugini e la ragazza che veniva aggredita”. “Mi sono fatto prendere la mano e non so che cos’ho fatto”. A esprimersi così – come ... Leggi su chenews

