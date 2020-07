Torturata e lapidata in Pakistan: muore a 25 anni Wazirah Chahchar (Di lunedì 6 luglio 2020) Colpita più volte con pietre e bastoni. Così è morta Wazirah Chahchar, 25 anni. La poliza ha fermato il marito e il cognato della ragazza. Dietro all’omicidio potrebbe celarsi una “questione d’onore”, ma non è escluso che si sia trattato di una vendetta dopo alcuni attriti tra la famiglia della 25enne e quella di suo … L'articolo Torturata e lapidata in Pakistan: muore a 25 anni Wazirah Chahchar proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

