Sunset Right Energy all’Isola Lunga Salt Resort con Elio Naso (Di lunedì 6 luglio 2020) Ha riaperto i battenti il Resort a Isola Lunga e sabato sera si è svolta la prima cena sotto le stelle. Per festeggiare l’evento i titolari del Resort hanno deciso di omaggiare ai clienti una lezione di Right Energy al tramonto con il personal coach Elio Naso della PALESTRA ET CLUB di Trapani. Il “Right... L'articolo Sunset Right Energy all’Isola Lunga Salt Resort con Elio Naso puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

