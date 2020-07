Sondaggio Bidimedia, 5 punti tra Lega e Pd. Orlando: “Senza scissioni saremmo pari” (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Sondaggio Bidimedia del 4 luglio: 5 punti di differenza tra Lega e Pd. E i democratici si spaccano. ROMA – Il Sondaggio Bidimedia del 4 luglio spacca il Partito Democratico. Secondo quanto riportato dallo stesso istituto di statistica, la differenza tra Lege e Partito Democratico è di soli 5 punti. Una distanza che per Andrea Orlando è dovuta alle tre scissioni che si sono avute negli ultimi anni. “Ai volenterosi dirigenti del Pd che sollevano obiezioni sulla leadership del partito, consiglierei di orientare meglio i loro strali”. Questo è un Sondaggio di oggi.Da questi numeri emerge in modo evidente che senza 3 (dicasi tre) scissioni il Pd sarebbe pari alla Lega.Ai volenterosi dirigenti del Pd che sollevano obiezioni sulla leadership del partito, consiglierei di orientare meglio i loro strali. pic.twitter.com/LEngRCq32x— Andrea ... Leggi su newsmondo

