Solo oggi 6 luglio le offerte Unieuro per iPhone, Huawei e Samsung Galaxy (Di lunedì 6 luglio 2020) Ci siamo appena lasciati alle spalle un weekend ricco di offerte Unieuro, come avete notato con il nostro report di ieri a proposito dell'ultimo giorno disponibile con l'attesa campagna della catena. Tuttavia, oggi 6 luglio sono riprese le promozioni del giorno e a quanto pare abbiamo numerose opportunità che possiamo sfruttare nel caso in cui si voglia acquistare un device iPhone, Huawei o Samsung Galaxy. Proviamo dunque ad analizzare le singole promozioni attualmente disponibili. Una selezione di offerte Unieuro per iPhone, Huawei e Samsung Galaxy Analizzando le singole offerte Unieuro che si possono sfruttare questo lunedì, come sempre abbiamo rapporti tra qualità e prezzo più interessanti, mentre altri sono decisamente meno aggressivi. Vedere per credere il caso del Samsung Galaxy Z Flip, a 1299 euro con un sconto di 200 euro rispetto ai ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Solo oggi Carrefour: volantino impensabile con sconti pazzi solo oggi Tecnoandroid Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 6 luglio prima e seconda serata

Questa sera in tv di lunedì 6 luglio 2020? Dopo aver visto il nostro breve video riassuntivo andiamo a scoprirlo insieme più nel dettaglio con tutti gli altri appuntamenti della serata sui principali ...

La P.A. invecchia sempre di più. Verso il sorpasso, più pensionati che lavoratori

Presto nella Pubblica Amministrazione gli ‘ex’ oltrepasseranno i lavoratori in funzione. “Entro il 2021 la P.A italiana potrebbe avere più pensionati che dipendenti” è lo scenario disegnato nella rice ...

