“Sì, Maria De Filippi”. La bomba (e non è esagerato) su Alfonso Signorini. E gli altri tremano (Di lunedì 6 luglio 2020) Alfonso Signorini, la notizia è imperdibile. Ancora tante le sorprese previste per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il conduttore del reality show non si è trattenuto. Come è noto ormai a tutti, Alfonso Signorini ha rivelato di avere un debole per Can Yaman, ma tra i pensieri del conduttore un altro nome ‘gironzola’ da diverso tempo. Ecco di chi si tratta. Pochi mesi e dal prossimo settembre il pubblico italiano tornerà a spiare i Vip della casa più famosa d’Italia. E nell’attesa, sempre meglio riflettere bene sui concorrenti. Per questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini non vuole rinunciare all’effetto ‘scoop’ e sulla lista degli inquilini inserisce anche il suo nome. I fan non crederanno alle loro orecchie.



. La sua partecipazione al reality ... Leggi su caffeinamagazine

NicolaPorro : Le bugie di #Pechino sul #virus e gli errori del #Governo italiano. Cronaca di una #pandemia che si poteva evitare… - LaStampa : VIDEO ?? L'11 gennaio 2020 #EnnioMorricone teneva il suo ultimo concerto. Il maestro si era esibito in Senato dove a… - Noiconsalvini : Possibile che su 500 esperti della task force nessuno si sia accorto dell'assurdità dei bonus vacanza? Ancora una v… - guido_ragazzi94 : RT @NicolaPorro: Le bugie di #Pechino sul #virus e gli errori del #Governo italiano. Cronaca di una #pandemia che si poteva evitare a cura… - flamanc24 : RT @rtl1025: 'A mia moglie Maria il più doloroso addio'. #EnnioMorricone lo sottolinea in un composto e struggente necrologio che si è volu… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sì Maria C'è Posta Per Te chiude | le parole di Maria De Filippi Zazoom Blog