Scoperto falso dentista a Roma | accusato di esercizio abusivo e lesioni personali aggravate

A conclusione di una attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Roma Prima Porta hanno denunciato a piede libero un Romano di 45 anni, già noto ai militari, con le accuse di esercizio abusivo della professione medica e lesioni personali aggravate. Da alcuni anni, l'uomo odontotecnico, nella zona di Labaro svolgeva anche operazioni da odontoiatra pur non essendo medico. I Carabinieri lo hanno Scoperto a seguito delle denunce di alcuni cittadini, che avevano subito delle complicazioni sanitarie gravi a seguito dei suoi interventi. L'attività investigativa dei Carabinieri, sotto l'egida della Procura di Roma ha consentito di scoprire, al termine di alcuni accertamenti specifici e di una perquisizione nello studio, che l'uomo svolgeva illecitamente l'attività di medico dentista pur non essendo iscritto all'albo

I carabinieri hanno denunciato a piede libero un finto dentista che operava i clienti senza essere iscritto all’albo dei medici – chirurghi e odontoiatri. Il provvedimento è scattato al termine delle ...

