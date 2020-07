Ryan Adams accusato di abusi sessuali chiede scusa alle vittime: “Posso dire che mi dispiace” (Di lunedì 6 luglio 2020) Ryan Adams accusato di abusi sessuali decide di chiedere scusa alle vittime, dicendosi finalmente sincero e dispiaciuto per quanto accaduto. Le gravissime accuse mosse al cantautore risalgono a circa un anno e mezzo fa, ma solo ora è arrivato il momento di fare ammenda, col desiderio di tornare presto a lavorare alla sua musica. Un anno fa, Ryan Adams si era sentito in dovere di chiedere scusa a coloro che avevano subito i suoi comportamenti inadeguati, ma era sembrato poco convinto delle sue parole. In un sms diffuso dal suo manager, si leggono queste parole: "Voglio che mi sia restituita la mia carriera. Voglio che sia gestita da un professionista. Voglio lavorare, e andare avanti. Tutte queste stronzate sul 'guarire' non mi interessano, voglio un progetto e voglio lavorare, questo è tutto". L'artista è voluto tornare sull'argomento in una recente ... Leggi su optimagazine

