Riforma pensioni, quota 100 resta fino al 2021: la Cgil lancia una nuova proposta (Di lunedì 6 luglio 2020) Ieri su Repubblica é stato pubblicato un articolo a firma Valentina Conte in cui si evidenziano chiaramente le intenzioni del Governo circa la Riforma delle pensioni, la quota 100 non si tocca fino a scadenza, ormai nessuno, o quasi, tra i partiti ne chiede la morte anzitempo, il contesto pandemico ha fatto riflettere anche Palazzo Chigi. Lo stesso Sottosegretario all’economia Pier Paolo Baretta ha sentenziato “quota 100 la facciamo finire ormai, in questa contesto di crisi profonda anzi può considerarsi un ammortizzatore sociale”. Ma agli Stati Generali di giugno i sindacati hanno comunque fatto capire cheé già tempo di pensare ad una nuova Riforma strutturale delle pensioni e nel contempo aggiungere nuove forme di flessibilità in uscita data la situazione di crisi dettata dal Covid 19. pensioni anticipate, le precisazioni di ... Leggi su pensionipertutti

