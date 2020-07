Rete oncologica regionale della Toscana: approvate le nuove Linee di indirizzo (Di lunedì 6 luglio 2020) Salvaguardare gli ospedali in caso di epidemia e garantire la continuità della cura ai pazienti con tumore, potenziando le risposte oncologiche sul territorio e valorizzando le competenze multidisciplinari e multiprofessionali esistenti. Sono questi i principali obiettivi delle nuove Linee di indirizzo per lo sviluppo di percorsi integrati di cura nella Rete oncologica regionale, approvate nell’ultima seduta di Giunta, su proposta dell’assessore al diritto alla salute, Stefania Saccardi. “Anche in considerazione delle esperienze che abbiamo maturato nella gestione della fase emergenziale Covid-19, con questa delibera intendiamo promuovere lo sviluppo e la disponibilità di competenze adeguate per la gestione delle persone malate di tumore anche al di fuori dell’ospedale – spiega Saccardi -. Le nuove Linee di indirizzo puntano sulla logica ... Leggi su laprimapagina

zazoomblog : Rete oncologica regionale della Toscana: approvate le nuove Linee di indirizzo - #oncologica #regionale #della - MOTORESANITA : Oscar Bertetto, Direttore Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta e Presidente Comitato Scientifico @prevenztumori… - MOTORESANITA : Oscar Bertetto, Direttore Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta e Presidente Comitato Scientifico @prevenztumori… - MOTORESANITA : Oscar Bertetto, @prevenztumori: 'Oggi il salto di qualità della rete oncologica del #Piemonte è suggerire investime… - MOTORESANITA : Oscar Bertetto, Dir. Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta e Presidente Comitato Scientifico @prevenztumori: 'Gr… -

Ultime Notizie dalla rete : Rete oncologica Rete oncologica regionale della Toscana: approvate le nuove Linee di indirizzo - La Prima Pagina La Prima Pagina Rete oncologica regionale della Toscana: approvate le nuove Linee di indirizzo

Salvaguardare gli ospedali in caso di epidemia e garantire la continuità della cura ai pazienti con tumore, potenziando le risposte oncologiche sul territorio e valorizzando le competenze multidiscipl ...

“Un angelo per Capello”: l’iniziativa a sostegno dei malati oncologici

Con grande voglia di partecipazione ed interesse il Coordinamento Donne Cisl Calabria, guidato dalla poliedrica Nausica Sbarra, affiancata da Tonino Russo, Segretario generale della Cisl regionale, se ...

Salvaguardare gli ospedali in caso di epidemia e garantire la continuità della cura ai pazienti con tumore, potenziando le risposte oncologiche sul territorio e valorizzando le competenze multidiscipl ...Con grande voglia di partecipazione ed interesse il Coordinamento Donne Cisl Calabria, guidato dalla poliedrica Nausica Sbarra, affiancata da Tonino Russo, Segretario generale della Cisl regionale, se ...