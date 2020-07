Parma, Faggiano: «Disappunto per alcune scelte arbitrali» (Di lunedì 6 luglio 2020) Daniele Faggiano ha commentato la situazione in casa del Parma dopo le ultime sconfitte: le parole del direttore sportivo Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha fatto il punto della situazione in casa gialloblù. SCONFITTE – «Siamo molto dispiaciuti e arrabbiati per le ultime sconfitte. Soprattutto se consideriamo il fatto che, tolto il primo tempo di ieri, la squadra ha tenuto testa a tutti e avrebbe meritato sicuramente qualcosa di più. Ma per questo continueremo a lavorare ancora con maggiore forza e convinzione: l’obiettivo stagionale è vicino, lo vogliamo raggiungere il prima possibile e continuare a lottare su ogni pallone di ogni partita per cercare di fare risultato ogni volta che scenderemo in campo. La voglia di crescere e di raccogliere più punti possibili è quella che ci spinge ogni giorno a lavorare anche ... Leggi su calcionews24

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha fatto il punto della situazione in casa gialloblù. SCONFITTE – «Siamo molto dispiaciuti e arrabbiati per le ultime sconfitte. Soprattutto se consider ...

La Fiorentina ferma la caduta e passa a Parma 2-1

E’ Giuseppe Iachini il maestro del gioco d’attesa, al Tardini si aggiudica il confronto fra specialisti con Roberto D’Aversa. Terza sconfitta di fila del Parma, stavolta meritata, al contrario della r ...

E' Giuseppe Iachini il maestro del gioco d'attesa, al Tardini si aggiudica il confronto fra specialisti con Roberto D'Aversa. Terza sconfitta di fila del Parma, stavolta meritata, al contrario della r ...