Omicidio Savarino, travolsero vigile con l'auto: assolto il complice del rom (Di lunedì 6 luglio 2020) Giuseppe Aloisi Le accuse per Stizanin L'accusa più grave: "Lo incitava"Lo schiaffo con la liberazione di Nikolicassolto un uomo che era nella macchina che ha travolto nel 2012 il vigile Niccolò Savarino. La rabbia della Lega: "Questa non è giustizia" Fa discutere l'assoluzione in appello decisa per Stizanin, il ragazzo che si trovava nell'auto che ha travolto il vigile Niccolò Savarino, che era incaricato a Milano. Nikolic, che guidava, è costretto a scontare la sua pena, ma Stizanin no: per l'allora ventiseienne si è optato per una decisione diversa. Parliamo di un triste episodio di cronaca del 2012. Gli avvocati di Stizanin hanno commentato a stretto giro la novità giudiziaria: "E' stata provata la sua totale estraneità ai fatti. Siamo soddisfatti di come è stata fatta giustizia", hanno ... Leggi su ilgiornale

