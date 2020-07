Omaggio a Ennio Morricone, “Baarìa” stasera su Canale 5 (Di lunedì 6 luglio 2020) Il saluto a Ennio Morricone, cambia la programmazione Mediaset: stasera “Baaria” al posto di “Interstellar”. Ennio Morricone, il più celebre compositore italiano di colonne sonore cinematografiche del Novecento, è morto oggi a 91 anni. La notizia della sua morte ha colto di sorpresa i media di tutto il mondo, che lo ricordano e celebrano ora per le sue musiche memorabili. Molti dei più conosciuti e amati film italiani e americani di tutti i tempi devono gran parte della loro riconoscibilità al lavoro eccezionale del maestro. Morricone è morto a Roma, durante un ricovero, per le conseguenze di una caduta che giorni fa gli aveva procurato la rottura del femore. Dopo aver lavorato agli arrangiamenti di diverse canzoni italiane famose degli anni Cinquanta si dedicò stabilmente al cinema. La sua più ... Leggi su bloglive

SkyArte : Si è spento oggi a 91 anni il compositore premio Oscar #EnnioMorricone. Autore delle colonne sonore più belle del c… - Raiofficialnews : “Nell'amore come nell'arte la costanza è tutto. Non so se esistano il colpo di fulmine o l’intuizione soprannatural… - Raiofficialnews : L’omaggio di @Radio1Rai a #EnnioMorricone. La programmazione dedicata ? - RaiDue : RT @Raiofficialnews: “Nell'amore come nell'arte la costanza è tutto. Non so se esistano il colpo di fulmine o l’intuizione soprannaturale.… - LoSpessore : Nel Cinema Paradiso del cielo. Omaggio ad Ennio Morricone -

Da quelle per il Federale (1961) a Voyage of Time di Terrence Malick (2016) Ennio Morricone ha scritto oltre cinquecento colonne sonore per il cinema e la televisione, collaborando con i maggiori regi ...

Morricone, la sua musica nella piazza davanti alla sede di Regione Lombardia

“Da questa mattina nella piazza in cui ha sede la Regione Lombardia viene diffusa solo musica del grande Ennio Morricone”. Lo comunica in una nota la Regione Lombardia. “Un piccolo segno tangibile con ...

