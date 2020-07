No, il «vaccino di Gates» per la Covid-19 non «modifica il DNA» (Di lunedì 6 luglio 2020) Aiutaci a migliorare Facta!Partecipa al nostro breve sondaggio (servono 5 minuti), del tutto anonimo.Potremo conoscere meglio il nostro pubblico, migliorare quello che facciamo e come lo facciamo.CLICCA QUI PER INIZIARE Lunedì 6 luglio la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato lo stesso 6 luglio dal blog Blondet e friends (già inserito da NewsGuard tra i diffusori di «teorie dei complotto su salute e politica»), dal titolo «Il vaccino di Gates modifica il DNA: scienziati ed esperti di etica danno l’allarme». L’articolo si concentra in particolare sul vaccino anti-Covid sviluppato da Moderna Therapeutics, azienda farmaceutica che annovera Bill Gates tra i suoi finanziatori e che stando alla segnalazione utilizzerebbe una ... Leggi su facta.news

