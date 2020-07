Nastri d’argento, vincono “Favolacce” come miglior film e “Pinocchio” per la regia (Di lunedì 6 luglio 2020) Una premiazione, quella dei Nastri d’Argento 2020, nel giorno della triste scomparsa del maestro Ennio Morricone. E proprio al maestro è dedicata la 74esima edizione del premio indetto dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. miglior film è Favolacce di Damiano e Fabio D’Innocenzo, già premiato a Berlino per la sceneggiatura. Il film dei D’Innocenzo viene premiato anche per film, produttore, sceneggiatura, fotografia e costumi. Pinocchio di Matteo Garrone ottiene sei Nastri e porta a casa il premio per la regia insieme a quelli per attore non protagonista con Roberto Benigni, scenografia, montaggio, sonoro e costumi a pari merito con Favolacce. ANSA/UFFICIO STAMPA Una immagine di scena del film ‘Favolacce’. La cerimonia L’appuntamento è alle 21.10 per la cerimonia condotta ... Leggi su open.online

