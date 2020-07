Napoli, info sui rimborsi degli abbonamenti: il comunicato ufficiale (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Napoli ha diffuso un comunicato stampa circa il rimborso degli abbonamenti allo stadio San Paolo: i dettagli «La SSC Napoli – preso atto dei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti che, a causa dell’emergenza sanitaria in essere, hanno disposto la ripresa del Campionato di Serie A Tim 2019/20 senza la presenza di pubblico – informa i propri tifosi che i ratei non goduti degli abbonamenti alla stagione sportiva 2019/2020, relativi alle gare casalinghe contro SPAL, ROMA, MILAN, UDINESE, SASSUOLO e LAZIO, verranno rimborsati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 88 del D.L. 17 marzo 2020 e s.m.i., convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, tramite emissione di un voucher. La richieste di emissione dei voucher potranno essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 1° luglio 2020, esclusivamente attraverso la piattaforma web messa a ... Leggi su calcionews24

«La SSC Napoli – preso atto dei provvedimenti adottati dalle Autorità ... raggiungibile al link www.rimborso.info.Ciascun utente dovrà eseguire la registrazione sulla piattaforma e inserire i dati ...

Procedura rimborsi di Coppa Italia per Napoli-Inter

La SSC Napoli informa i titolari di titoli di ingresso per la gara di Coppa Italia Napoli – Inter prevista per il 5 marzo 2020 e successivamente giocata a porte chiuse, che a partire dal 18 giugno 202 ...

