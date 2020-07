Morricone riporta Fazio su Rai 1. Ecco l’omaggio della TV al Maestro (Di lunedì 6 luglio 2020) Fabio Fazio ed Ennio Morricone La TV omaggia Ennio Morricone. Ecco tutti i film (per i quali ha composto musiche e colonne sonore) e gli appuntamenti previsti nelle prossime ore per ricordare il Maestro, scomparso oggi a 91 anni. Ennio Morricone, il ricordo della Rai La Rai cambia inevitabilmente la propria programmazione per la morte del compositore. Già questa mattina, su Rai 1, le repliche di Don Matteo hanno lasciato spazio al film di Sergio Leone Per un pugno di dollari. Questa sera, sempre sulla rete ammiraglia, sarà riproposta dopo il Tg1 delle 20.00 l’intervista che il Maestro rilasciò nel 2017 a Fabio Fazio quando fu ospite di Che Tempo Che Fa. A seguire, la puntata di Techetechetè sarà interamente dedicata a lui. Non solo Rai 1. Anche le altre reti del servizio pubblico hanno deciso di omaggiare Morricone, a cominciare da Rai 3, che ... Leggi su davidemaggio

