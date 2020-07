Meteo settima: CALDO d’Africa, ma ATTENZIONE super TEMPORALI improvvisi (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Meteo della settimana inizia con il CALDO che tutto sommato è prossimo alla media, ma che nel corso dei prossimi giorni sarà destinato ad aumentare. Avremo un nuovo balzo termico soprattutto nelle regioni del Centro e Sud Italia, ed in particolare nelle Isole Maggiori, in primis la Sardegna, dove in talune località dell’interno, la colonnina di mercurio si poggerà ai 40°C. CALDO estivo sarà quello che avremo, tipico di Luglio e del Solleone, un termine ormai in disuso, ma il CALDO c’è sempre stato, così come le notti insonni per la calura e l’afa. Di certo, però il CALDO estivo è aumentato. Per ora quest’anno tutto sommato c’è andata bene, però è precoce dire che ce l’abbiamo fatta a non avere temperature record di CALDO. Sul passato ... Leggi su meteogiornale

zazoomblog : Meteo settima: CALDO d’Africa e AFA. Ma ATTENZIONE ai super TEMPORALI - #Meteo #settima: #CALDO #d’Africa -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo settima Meteo della settimana con il CALDO d’Africa e l’AFA. I Temporali ecco quando Meteo Giornale Da oggi la nazionale maschile U18 in Salento per preparare gli Europei di settembre

GALATINA (Lecce) – Al via oggi il collegiale di preparazione per l’Europeo U18M, in programma a Lecce e Marsicovetere (PZ) dal 4 al 13 settembre. Gli azzurrini guidati dal tecnico pugliese Vincenzo Fa ...

Berruti, la verità sulla storia con Maria Elena Boschi

Arriva la conferma su una delle coppie più paparazzate dell'estate. Dopo la foto del bacio sul settimanale Chi con Maria Elena Boschi, inutile nascondersi per Giulio Berruti: “Sono innamorato? Sì, lo ...

GALATINA (Lecce) – Al via oggi il collegiale di preparazione per l’Europeo U18M, in programma a Lecce e Marsicovetere (PZ) dal 4 al 13 settembre. Gli azzurrini guidati dal tecnico pugliese Vincenzo Fa ...Arriva la conferma su una delle coppie più paparazzate dell'estate. Dopo la foto del bacio sul settimanale Chi con Maria Elena Boschi, inutile nascondersi per Giulio Berruti: “Sono innamorato? Sì, lo ...