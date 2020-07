Mediaset ricorda Ennio Morricone con Baaria: la colonna sonora del maestro (Di lunedì 6 luglio 2020) Baaria: la colonna sonora di Ennio Moricone Oggi, 6 luglio 2020, Ennio Morricone è morto all’età di 91 anni. Per ricordarlo Mediaset ha deciso di mandare in onda in prima serata (ore 21,20) il film Baaria di Giuseppe Tornatore con la colonna sonora del maestro, premio Oscar. Le musiche della colonna sonora sono state eseguite dall’orchestra Roma Sinfonietta (con l’organo della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma), composta da: Giorgio Carmini (organo), Gianni Perilli (ciaramella), Vincenzo Castellana (tamburo a cornice, friscalettu), Michele Piccione (zampogna, marranzano), Franco Ferranti (clarinetto) e Bruno Battisti D’Amario (chitarra classica). I brani Baarìa ed Oltre sono eseguiti dalla Banda musicale dell’Arma dei Carabinieri, diretta da Ennio Morricone. Ma vediamo insieme le tracce della colonna sonora di ... Leggi su tpi

