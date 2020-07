Mahmood annuncia il nuovo singolo con Sfera Ebbasta e Feld: Dorado dopo Moonlight Popolare (Di lunedì 6 luglio 2020) Mahmood annuncia il nuovo singolo Dorado. Il brano sarà in radio a cominciare dal 10 luglio, dopo che il cantautore milanese aveva rilasciato Moonlight Popolare dopo il successo di Rapide. La copertina è comparsa sui social e riporta Bugs Bunny carico di gioielli. Il titolo scelto è Dorado, così come suggerisce la nuova immagine del profilo che Mahmood ha scelto per i suoi canali social. L'annuncio ha già scatenato una serie di commenti positivi da parte dei colleghi artisti, che non vedono l'ora di sentire il nuovo singolo proposto da Mahmood dopo Moonlight Popolare ma anche di Rapide, con il quale ha raggiunto un grande successo in termini radiofonici e di streaming. Il tour di Mahmood avrebbe dovuto tenersi nei prossimi mesi, ma è stato rimandato a causa dell'emergenza Coronavirus. I concerti dovevano essere un'occasione per la ... Leggi su optimagazine

