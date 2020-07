La Nasa cerca idee per un water lunare (Di lunedì 6 luglio 2020) La Nasa pensa a un water per la Luna: l’agenzia americana cerca nuovi progetti per una toilette che funzioni sia in microgravità che in gravità lunare Un premio di 35mila dollari per chi riuscirà a progettare un water lunare. E’ la sfida lanciata dalla Nasa attraverso la ‘Lunar Toilet Challenge’. In previsione di sbarcare nuovamente sulla… L'articolo La Nasa cerca idee per un water lunare Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

ROMA – Un premio di 35mila dollari per chi riuscirà a progettare un water lunare. E’ la sfida lanciata dalla Nasa attraverso la ‘Lunar Toilet Challenge’. In previsione di sbarcare nuovamente sulla L ...

