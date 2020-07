Ilaria Capua, 4 anni fa il proscioglimento: "Ho rischiato ergastolo ma si erano sbagliati" (Di lunedì 6 luglio 2020) "Sono passati quattro anni dal mio proscioglimento dall'accusa di procurata epidemia ed altri 11 reati penali". Con un tweet pubblicato il 5 luglio, la virologa Ilaria Capua, direttrice dell'One Health Center alla University of Florida, ricorda la vicenda di cui è stata protagonista. E aggiunge: "Per questo ho rischiato l'ergastolo. Per vergogna ed umiliazione ho lasciato l'Italia. Si erano sbagliati però. Non era vero". Leggi su tg24.sky

