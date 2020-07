IL SEGRETO, anticipazioni puntata di martedì 7 luglio 2020 (Di lunedì 6 luglio 2020) anticipazioni puntata de Il SEGRETO di martedì 7 luglio 2020:Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di martedì 7 luglio 2020Pepa e don Julian discutono e e il medico rovescia del vino sulla sua valigetta. Pepa vorrebbe ripulirla e a quel punto prende la carta intestata del dottore per far scrivere ad Emilia una lettera da inviare al sanatorio, con la richiesta di vedere Angustias… Juan ha la possibilità di andare a studiare a Parigi. Raimundo comincia intanto ad abbattere i muri della sua taverna per edificare l’albergo, ma Pedro parla di una legge che vieterebbe all’Ulloa Senior di procedere. Si tratta in realtà di un’invenzione di Pedro e Raimundo lo capisce. La Montenegro, appreso che Pedro ha fallito, decide che da quel momento in poi prenderà da sola le sue decisioni senza più ... Leggi su tvsoap

