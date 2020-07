Il giovane Montalbano, Sette lunedì stasera su Rai1: la trama (Di lunedì 6 luglio 2020) stasera su Rai1, alle 21:25, ritornano le indagini de Il giovane Montalbano interpretato da Michele Riondino con l'ultimo episodio: la trama de Sette lunedì. stasera su Rai1, alle 21:25, torna Il giovane Montalbano. Quello di oggi è l'ultimo episodio per il commissario più amato della TV ma presentato qui ancora alle prime armi e alle prime indagini, appena arrivato al commissariato di Vigata e interpretato da Michele Riondino. La trama di Sette lunedì porta Salvo e Livia finalmente in vacanza. Andranno in Provenza, che in ottobre è splendida. Sarà la loro prima vacanza insieme: si conoscono da poco, e hanno bisogno di stare un po' da soli, in un paesaggio romantico e da sogno. Quasi come un segno di buona volontà Salvo accetta di ... Leggi su movieplayer

Giacinto_Bruno : RT @ralf_anna: @Agenzia_Ansa Se se... Pnr, decreto semplificazioni e bla bla bla... Alle 21,30 quelli li, belli belli freschi freschi con n… - Giuseppe_alari : RT @ferrarisergio4: @Giuseppe_alari oggi affari di famiglia poi il giovane Montalbano.?? - ralf_anna : @Agenzia_Ansa Se se... Pnr, decreto semplificazioni e bla bla bla... Alle 21,30 quelli li, belli belli freschi fres… - Lucabluenero : @vero4487 A che ora? Perché alle 21:30 c'è il giovane Montalbano e non lo posso perdere - ferrarisergio4 : @Giuseppe_alari oggi affari di famiglia poi il giovane Montalbano.?? -