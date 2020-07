Highlights e gol Tottenham-Everton 1-0, Premier League 2019/2020 (VIDEO) (Di lunedì 6 luglio 2020) Gli Highlights e i gol di Tottenham-Everton 1-0, match valido per la trentatreesima giornata di Premier League 2019/2020. Al Tottenham Hotspur Stadium gli Spurs passano in vantaggio dopo un’azione insistita: due tentativi di Son, poi un terzo di Kane e infine il tiro di Lo Celso che Keane devia con il petto spiazzando Pickford. Leggi su sportface

Gli highlights e le azioni salienti di Heidenheim-Werder Brema, match di ritorno dello spareggio salvezza in Bundesliga 2019/2020. La partita sorride al Werder Brema che può tirare un sospiro di solli ...