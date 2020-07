Heidenheim-Werder Brema, Theuerkauf che autogol: 0-1 (VIDEO) (Di lunedì 6 luglio 2020) Si sblocca nel modo più rocambolesco possibile il risultato dello spareggio salvezza tra Heidenheim e Werder Brema. Sugli sviluppi di un’azione offensiva degli ospiti, Theuerkauf nel tentativo di allontanare la sfera ha scaraventato la palla sotto l’incrocio dei pali firmando l’autogol che vale l’1-0. Leggi su sportface

