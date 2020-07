Giallo in Vaticano, il discorso su Hong Hong mai pronunciato dal Papa (Di lunedì 6 luglio 2020) Giallo dal sapore cinese in Vaticano. Ieri, Papa Francesco avrebbe dovuto pronunciare nel dopo Angelus una riflessione sui difficili momenti che stanno vivendo i cittadini di Hong Kong dopo l'approvazione della legge sulla sicurezza nazionale da parte di Pechino. Tutto era stato preparato come da copione. Anche la stampa aveva ricevuto il bollettino che riportava l'intervento del Pontefice. Ma poco prima dell’apparizione di Francesco alla finestra dello studio, gli stessi giornalisti sono stati avvertiti che la parte relativa proprio a Hong Kong non sarebbe stata pronunciata dal Santo Padre.Nessun'altra spiegazione è stata data dalla Chiesa. Un dietrofront che tenuto conto già degli enigmatici rapporti che intercorrono tra il Vaticano e la Cina, non fa altro che alimentare ulteriori zone d'ombra tra le due diplomazie. Per la cronaca, dato che il bollettino era ... Leggi su ilfogliettone

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Giallo in Vaticano. Se Pechino imbavaglia Bergoglio su #HongKong ?@MarcoTosatti? - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @tempoweb: Giallo in #Vaticano sul caso #HongKong Mistero sulla frase del Papa cancellata - fracchio_ : RT @tempoweb: Giallo in #Vaticano sul caso #HongKong Mistero sulla frase del Papa cancellata - tempoweb : Giallo in #Vaticano sul caso #HongKong Mistero sulla frase del Papa cancellata - tigrelt : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Giallo in Vaticano. Se Pechino imbavaglia Bergoglio su #HongKong ?@MarcoTosatti? -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo Vaticano Giallo in Vaticano su Hong Kong. Pechino imbavaglia papa Francesco? La Verità Giallo in Vaticano sul caso Hong Kong: mistero sulla frase del Papa cancellata

Giallo dal sapore cinese in Vaticano. Ieri, papa Francesco avrebbe dovuto pronunciare nel dopo Angelus una riflessione sui difficili momenti che stanno vivendo i cittadini di Hong Kong dopo l'approvaz ...

Il mistero sulla frase del Papa cancellata all'ultimo momento

Il Papa ha evitato di leggere una parte di discorso che avrebbe riguardato da vicino la situazione di Hong Kong. Questo, in sintesi, è il retroscena che circola in queste ore. La fonte che ha racconta ...

Giallo dal sapore cinese in Vaticano. Ieri, papa Francesco avrebbe dovuto pronunciare nel dopo Angelus una riflessione sui difficili momenti che stanno vivendo i cittadini di Hong Kong dopo l'approvaz ...Il Papa ha evitato di leggere una parte di discorso che avrebbe riguardato da vicino la situazione di Hong Kong. Questo, in sintesi, è il retroscena che circola in queste ore. La fonte che ha racconta ...