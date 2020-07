“Gangs of London”, la serie tv che ha conquistato il Regno Unito (Di lunedì 6 luglio 2020) “Gangs of London”, la nuova acclamata serie tv di Sky Original, debutta stasera in Italia. Il primo episodio è anche su TV8 e YouTube. Dopo il grande successo della miniserie “Chernobyl”, un’altra serie tv targata Sky Atlantic sta generando interesse vasto e trasversale tra gli appassionati in Europa. Si tratta di “Gangs of London”, una serie inglese Sky Original creata dal regista e sceneggiatore gallese Gareth Evans, già noto per la serie di film d’azione “The Raid”. Nel cast ci sono numerosi e bravi attori noti al pubblico che segue molto le serie, tra i quali Joe Cole, l’attore che interpreta John Shelby in “Peaky Blinders”. E c’è Sope Dirisu, l’uomo in prigione nel primo episodio della terza stagione di “Black Mirror”. Di “Gangs of ... Leggi su bloglive

zazoomblog : Gangs of London su Sky Atlantic e Now Tv da lunedì 6 luglio una nuova serie tv da non perdere (davvero) - #Gangs… - zazoomblog : «Gangs of London» così gli inglesi ribattono a «Gomorra» - #«Gangs #London» #inglesi #ribattono - zazoomblog : «Gangs of London» così gli inglesi ribattono a «Gomorra» - #«Gangs #London» #inglesi #ribattono… - generacomplotti : RT @zazoomblog: Uscite Sky e Now Tv luglio 2020: Gangs of London Il Complotto contro l’America Pinocchio - #Uscite #luglio #2020: #Gangs #… -

Ultime Notizie dalla rete : “Gangs London” Recensioni: Satellite Digital-News.it