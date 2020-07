Fiorentina, giornata da dimenticare per Ribery: prima l’infortunio e poi la casa svaligiata dai ladri (Di lunedì 6 luglio 2020) Franck Ribery non dimenticherà per un pezzo la giornata di ieri, l’esterno della Fiorentina infatti ha prima dovuto fare i conti con l’infortunio capitatogli durante il match con il Parma, per poi fare i conti con un… furto. Gabriele Maltinti/Getty ImagesIl francese ha trovato la sua casa svaligiata dai ladri al suo rientro a Firenze, una situazione spiacevole che lo ha costretto ad avvertire i carabinieri. Al momento, secondo quanto riferito da Repubblica, la stima della refurtiva è ancora in corso, ma si teme che la somma possa essere alquanto ingente. Per quanto riguarda le sue condizioni fisiche, Ribery oggi verrà valutato dai medici della Fiorentina, ma le sue condizioni non preoccupano.L'articolo Fiorentina, giornata da dimenticare per Ribery: prima l’infortunio e poi la casa svaligiata dai ladri ... Leggi su sportfair

